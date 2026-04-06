В Минобрнауки ввели новые квоты на стипендии правительства для студентов
В Минобрнауки ввели новые квоты на стипендии правительства для студентов
В Минобрнауки установили новые квоты на стипендии правительства для студентов
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобрнауки России установило квоты на стипендии правительства РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить квоты на стипендии правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в тексте приказа.
По конкурсной группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" установлено 1690 квот, по "Здравоохранению и медицинским наукам" - 763 квоты, по "Наукам об обществе" - 1413 квот.
Для конкурсной группы "Математические и естественные науки" установлено 339 квот, для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" - 185 квот, для "Образования и педагогических наук" - 517.
"Гуманитарные науки" получили 289 квот, "Искусство и культура" - 178, а "Оборона и безопасность государства. Военные науки" - 1.