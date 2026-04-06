Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/kvoty-2085499075.html
В Минобрнауки ввели новые квоты на стипендии правительства для студентов
2026-04-06T17:30:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155208/86/1552088634_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_610aabf2ee5d07a6cc8a4e452009a2a9.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155208/86/1552088634_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_628f1441127126f8b75671416d77c3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Минобрнауки ввели новые квоты на стипендии правительства для студентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание Министерства образования и науки РФ
Вход в здание Министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вход в здание Министерства образования и науки РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобрнауки России установило квоты на стипендии правительства РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить квоты на стипендии правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в тексте приказа.
По конкурсной группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" установлено 1690 квот, по "Здравоохранению и медицинским наукам" - 763 квоты, по "Наукам об обществе" - 1413 квот.
Для конкурсной группы "Математические и естественные науки" установлено 339 квот, для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" - 185 квот, для "Образования и педагогических наук" - 517.
"Гуманитарные науки" получили 289 квот, "Искусство и культура" - 178, а "Оборона и безопасность государства. Военные науки" - 1.
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала