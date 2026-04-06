Вход в здание Министерства образования и науки РФ. Архивное фото

В Минобрнауки ввели новые квоты на стипендии правительства для студентов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минобрнауки России установило квоты на стипендии правительства РФ для студентов на 2026/27 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить квоты на стипендии правительства Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, для конкурсных групп на 2026/27 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в тексте приказа.

По конкурсной группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" установлено 1690 квот, по "Здравоохранению и медицинским наукам" - 763 квоты, по "Наукам об обществе" - 1413 квот.

Для конкурсной группы "Математические и естественные науки" установлено 339 квот, для "Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук" - 185 квот, для "Образования и педагогических наук" - 517.