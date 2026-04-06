Эксперт рассказала, могут ли уволить за курение на работе

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Уволить сотрудника за курение на работе можно, если оно запрещено на территории работодателя локальным нормативным актом, в качестве крайней меры привлечения к дисциплинарному взысканию, рассказала РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Сотрудники защищаются от стресса на работе курением, привычка курить мешает сотрудникам справляться с задачами, у работодателя растут затраты на производственный процесс. И встает вопрос: можно ли уволить за курение на рабочем месте? Курение на рабочих местах и в рабочих зонах в помещениях запрещено - пункт 9 части 1 статьи 12 ФЗ от 23 февраля 2013 №15", - сказала собеседница агентства.
В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать
По словам Котляровой, в локальном нормативном акте работодатель имеет право также установить запрет на курение на подконтрольной ему территории.
"Если запрет установлен в локальном нормативном акте, за курение в неустановленном месте работника можно привлечь к дисциплинарному взысканию - часть 1 статьи 192 ТК РФ. Для применения дисциплинарного взыскания работодатель запрашивает объяснение сотрудника, издает приказ о дисциплинарном взыскании, знакомит с ним сотрудника под подпись", - отметила руководитель одной из кадровых компаний.
Если сотрудник имеет хотя бы одно непогашенное дисциплинарное взыскание, его можно уволить в качестве крайней меры привлечения к ответственности - по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК России, добавила Котлярова.