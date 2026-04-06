Эксперт рассказала, могут ли уволить за курение на работе - РИА Новости, 06.04.2026
04:19 06.04.2026 (обновлено: 10:40 06.04.2026)
Эксперт рассказала, могут ли уволить за курение на работе
Эксперт рассказала, могут ли уволить за курение на работе - РИА Новости, 06.04.2026
Эксперт рассказала, могут ли уволить за курение на работе
Уволить сотрудника за курение на работе можно, если оно запрещено на территории работодателя локальным нормативным актом, в качестве крайней меры привлечения к... РИА Новости, 06.04.2026
россия
приморский край
общество
россия
приморский край
россия, приморский край, общество
Россия, Приморский край, Общество
Эксперт рассказала, могут ли уволить за курение на работе

РИА Новости: уволить за курение на работе можно, если это запрещено актом

© РИА Новости / Нина Зотина
Женщина около таблички "курение запрещено" в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Уволить сотрудника за курение на работе можно, если оно запрещено на территории работодателя локальным нормативным актом, в качестве крайней меры привлечения к дисциплинарному взысканию, рассказала РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Сотрудники защищаются от стресса на работе курением, привычка курить мешает сотрудникам справляться с задачами, у работодателя растут затраты на производственный процесс. И встает вопрос: можно ли уволить за курение на рабочем месте? Курение на рабочих местах и в рабочих зонах в помещениях запрещено - пункт 9 части 1 статьи 12 ФЗ от 23 февраля 2013 №15", - сказала собеседница агентства.
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Госдуме рассказали, когда за курение в квартире могут оштрафовать
27 ноября 2025, 02:25
По словам Котляровой, в локальном нормативном акте работодатель имеет право также установить запрет на курение на подконтрольной ему территории.
"Если запрет установлен в локальном нормативном акте, за курение в неустановленном месте работника можно привлечь к дисциплинарному взысканию - часть 1 статьи 192 ТК РФ. Для применения дисциплинарного взыскания работодатель запрашивает объяснение сотрудника, издает приказ о дисциплинарном взыскании, знакомит с ним сотрудника под подпись", - отметила руководитель одной из кадровых компаний.
Если сотрудник имеет хотя бы одно непогашенное дисциплинарное взыскание, его можно уволить в качестве крайней меры привлечения к ответственности - по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК России, добавила Котлярова.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Юрист рассказал, какой штраф грозит Киркорову за курение в аэропорту
30 марта, 13:16
 
