Семья певца Кунгурова получит отказ в возбуждении дела, считает адвокат

Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года у жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой.

Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.