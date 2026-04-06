Семья певца Кунгурова получит отказ в возбуждении дела, считает адвокат

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Семья скончавшегося заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова получит отказ в возбуждении уголовного дела, считает экс-адвокат отца певца Маргарита Гаврилова.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК РФ и прокуратура организовали новые проверки обстоятельств гибели оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года. По данным издания, на этом настоял отец исполнителя, который уверен, что причиной смерти его сына стало убийство.
"Она (проверка - ред.) закончится тем, что будет повторно или третично вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события и состава преступления. Мне безумно жалко родителей. Это лишняя нервотрепка. Состава преступления там нет. Это моя точка зрения", - сказала Гаврилова в беседе с NEWS.ru.
Как ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, тело Кунгурова обнаружили 8 апреля 2024 года у жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, певец покончил с собой.
Кунгуров родился в Заречном 18 июля 1983 года. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента РФ за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.
