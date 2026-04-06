Кумпилов: в Адыгее идет сбор гумпомощи пострадавшим от паводков в Дагестане

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Адыгее идет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводков жителей Дагестана, сообщил на своей странице в МАХ глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Народ Адыгеи сопереживает оказавшимся в беде жителям Дагестана, в нашей республике идет сбор гуманитарной помощи. На днях в Махачкалу было направлено 60 тонн: питьевая вода, соки, крупы, мука, подсолнечное масло. Сегодня по линии "Единой России" дополнительно отправили в Дагестан две фуры – 40 тонн питьевой воды для раздачи населению подтопленных населенных пунктов", - написал Кумпилов.

В ближайшее время будет сформирована еще одна партия груза, куда войдут также продукты и предметы первой необходимости, добавил он.