В ЕС опасаются, что энергетический кризис перерастет в финансовый, пишет FT

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times отметил, что то, что происходит в одном секторе экономики, может затронуть и все общество. По его словам, есть большая вероятность того, что конфликт в Иране приведет к повышению инфляцию со всеми сопутствующими последствиями. Йоргенсен подчеркнул, что меры поддержки должны быть краткосрочными, в противном случае это приведет к закрытию производства.