09:26 06.04.2026
В ЕС опасаются, что энергетический кризис перерастет в финансовый, пишет FT
Чиновники Евросоюза опасаются, что энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, перерастет в финансовый, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 06.04.2026
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Чиновники Евросоюза опасаются, что энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, перерастет в финансовый, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
"Чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерных мер поддержки, призванных компенсировать растущие цены на энергоносители, предупреждая, что (энергетическое - ред.) потрясение, вызванное иранским (конфликтом - ред.), может перерасти в налогово-бюджетный кризис", - говорится в материале издания.
По информации источников газеты, Еврокомиссия требует от стран-членов блока ограничить время действия и область применения энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот, не желая повторения энергетического кризиса 2022 года.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times отметил, что то, что происходит в одном секторе экономики, может затронуть и все общество. По его словам, есть большая вероятность того, что конфликт в Иране приведет к повышению инфляцию со всеми сопутствующими последствиями. Йоргенсен подчеркнул, что меры поддержки должны быть краткосрочными, в противном случае это приведет к закрытию производства.
"Чиновники опасаются, что этот конфликт спровоцирует в ЕС (возникновение - ред.) третьего экономического кризиса за шесть лет", - подчеркивает издание.
Речь идет о кризисах времен пандемии COVID-19 и 2022 года, поясняет газета.
