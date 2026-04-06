"Осадок остался": Масалитин осудил возвращение Мойзеса в ПФК ЦСКА

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин сказал РИА Новости, что несмотря на то, что защитника армейцев Мойзеса вернули в состав после инцидента с главным тренером Фабио Челестини, этот конфликт все равно останется в команде.
Как сообщал ранее журналист Иван Карпов, св раздевалке публично усомнился в компетенции Челестини после матча полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара" (0:4). Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. 21 марта ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" (3:1) в 22-м туре чемпионата России, ранее тренировавшийся отдельно от команды Мойзес отсутствовал в заявке на матч. 1 апреля стало известно, что Мойзес принес извинения Челестини и вернулся к тренировкам с командой. Защитник вошел в заявку на игру 23-го тура РПЛ с "Акроном", но на поле не вышел.
"Возвращение Мойзеса как выражение: "ложечки нашлись, а осадок остался". В любом случае этот конфликт останется внутри коллектива. Тут нужно или Мойзеса продавать, или уходить Челестини. При каждой удаче на стороне ЦСКА Мойзес будет не прав, и без него будут обходиться, а если армейцев будет трясти, то Челестини будет не прав. Этот конфликт не пошел ЦСКА на пользу", - сказал Масалитин.