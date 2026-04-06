Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, чтобы решить проблему наемничества, поделился мнением с РИА Новости исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес.
"В первую очередь, Колумбия должна прекратить отношения с НАТО", - заявил эксперт, комментируя возможные способы решения проблемы наемничества в своей стране.
Президент Колумбии запретил наемничество
19 марта, 20:27
Инсуасти Родригес пояснил, что колумбийские военнослужащие проходят подготовку в военных училищах, учебный план которых сформирован по натовским и американским лекалам.
"Мы обучаем наших военных по логике Соединенных Штатов, которые многократно были замечены в нарушении прав человека, а теперь и международного права. Как же можно регулировать наемничество в рамках системы, подчиняющейся НАТО?", - отметил он.
Также Инсуасти Родригес подчеркнул, что после состоявшегося в марте присоединения Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством необходимо принять закон о порядке применения этого документа.
"Как мы будем контролировать наемничество? Нам нужны "зубы", то есть закон, регламентирующий эту сферу", - пояснил эксперт.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.