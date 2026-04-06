Рейтинг@Mail.ru
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 06.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/kolumbija-2085359141.html
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 06.04.2026
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, чтобы решить проблему наемничества, поделился мнением с РИА Новости исследователь из Университета... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T04:44:00+03:00
2026-04-06T04:44:00+03:00
в мире
колумбия
медельин
сша
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
https://ria.ru/20260319/kolumbiya-2081808612.html
https://ria.ru/20260404/kolumbija-2085163359.html
https://ria.ru/20260331/ssha-2084131078.html
колумбия
медельин
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, медельин, сша, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), нато, вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, Медельин, США, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), НАТО, Вооруженные силы Украины
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт

РИА Новости: Родригес призвал Колумбию прекратить партнерские отношения с НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, чтобы решить проблему наемничества, поделился мнением с РИА Новости исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес.
«
"В первую очередь, Колумбия должна прекратить отношения с НАТО", - заявил эксперт, комментируя возможные способы решения проблемы наемничества в своей стране.
Инсуасти Родригес пояснил, что колумбийские военнослужащие проходят подготовку в военных училищах, учебный план которых сформирован по натовским и американским лекалам.
«
"Мы обучаем наших военных по логике Соединенных Штатов, которые многократно были замечены в нарушении прав человека, а теперь и международного права. Как же можно регулировать наемничество в рамках системы, подчиняющейся НАТО?", - отметил он.
Также Инсуасти Родригес подчеркнул, что после состоявшегося в марте присоединения Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством необходимо принять закон о порядке применения этого документа.
«
"Как мы будем контролировать наемничество? Нам нужны "зубы", то есть закон, регламентирующий эту сферу", - пояснил эксперт.
По его мнению, именно характер этого будущего законодательного акта покажет, будет ли решаться проблема наемничества в Колумбии за счет отхода от влияния США и НАТО, или же все останется в нынешнем виде.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В миреКолумбияМедельинСШАНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )НАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала