Кишинев не видит возможности сохранения формата "5+2" в переговорах по ПМР

КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Кишинев не видит возможности для возобновления переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2", заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь.
"Формат "5+2" поддерживал диалог, но не приносил результатов. Никакого продвижения в реинтеграции достигнуто не было. Формата этого сейчас нет, и мы не видим возможности его возобновления в обозримом будущем", - заявил Киверь в эфире телеканала Jurnal TV.
По его словам, на сегодняшний день у Кишинева нет другого формата переговоров, отношения с Тирасполем поддерживаются на уровне встреч политических представителей и рабочих групп.
Киверь отметил, что Молдавия в процессе реинтеграции Левобережья Днестра рассчитывает на помощь Евросоюза как в политическом, так и в финансовом плане. Вице-премьер отметил, что уровень доверия между Кишиневом и Тирасполем все еще остается низким, но выразил надежду, что Евросоюз сможет стать доверительным посредником, между сторонами.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский отмечает, что нынешний уровень взаимодействия Кишинева и Тирасполя сложно назвать переговорами. Он заявил в конце марта, что лучшим сценарием для возобновления диалога станет возвращение за стол переговоров в "нормальном, простом, традиционном формате "5+2".