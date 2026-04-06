Хуснуллин рассказал о технологиях для восстановления инфраструктуры

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия обладает уникальными технологиями, необходимыми для восстановления разрушенной инфраструктуры, и готова делиться этим опытом с исламскими странами, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, внимания также требуют вопросы развития ключевых транспортных артерий Север-Юг и Запад-Восток для обеспечения продовольственной безопасности, стабильности поставок, а также создания альтернативных логистических путей.