Суд признал экс-бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина банкротом

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка признал банкротом осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере около 45,7 миллиарда рублей основного долга и более 45,1 миллиарда рублей неустойки.
Суд утвердил финансовым управляющим Хотина арбитражного управляющего Владимира Хмелева из ассоциации "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса". Отчет управляющего назначен на 6 октября.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2024 года по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки.
Но затем судебный акт обжаловала Генпрокуратура РФ, и Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре судебный акт первой инстанции отменил, направив вопрос на новое рассмотрение.
Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы.
Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов".
В апелляции представитель Генпрокуратуры говорил, что "оснований вводить реструктуризацию не имелось, потому что в отношении Хотина состоялся приговор по экономическому составу", а вторым нарушением, по его словам, стало "отсутствие у Хотина каких-либо официальных доходов".
