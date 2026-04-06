Суд признал экс-бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина банкротом

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-банка признал банкротом осужденного за растрату экс-бенефициара разорившегося в 2018 году банка "Югра" Алексея Хотина и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере около 45,7 миллиарда рублей основного долга и более 45,1 миллиарда рублей неустойки.

Суд утвердил финансовым управляющим Хотина арбитражного управляющего Владимира Хмелева из ассоциации "Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса". Отчет управляющего назначен на 6 октября.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2024 года по заявлению Альфа-банка ввел в отношении экс-банкира начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Хотина его неисполненные обязательства перед Альфа-банком в размере более 53,6 миллиарда рублей основного долга и более 53 миллиардов рублей неустойки.

Апелляционный суд принял во внимание довод прокуратуры, что "не допускается введение процедуры реструктуризации в отношении лица, которое имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики". При этом суду было известно о приговоре Замоскворецкого суда, которым Хотина в марте признали виновным в растрате с назначением ему девяти лет лишения свободы.

Апелляция обязала суд первой инстанции при новом рассмотрении выяснить мнение лиц, участвующих в деле, в том числе Российской Федерации, "объем требований которой многократно превышает заявленные" банком, "о возможности введения процедуры реализации имущества должника без проведения процедуры реструктуризации долгов, о возможности должника самостоятельно погасить требования кредиторов".