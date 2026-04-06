"Филадельфия" Мичкова вышла на третье место в Столичном дивизионе НХЛ

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Бостон Брюинз" на выезде в овертайме проиграл "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Кристиан Дворак (5-я минута) и Портер Мартоне (63). У "Бостона" отличился Павел Заха (41).