Хезболла заявила об атаке на четыре населенных пункта в Израиле

БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. "Хезболлах" в ночь на понедельник подвергло ракетным ударам четыре населенных пункта на севере Израиля, говорится в заявлениях опубликованных пресс-службой движения.

"Бойцы исламского сопротивления в 03.10 в понедельник нанесли ракетный удар по поселению Нагария", - говорится в одном из заявлений.

Согласно еще трем отчетам, ударам подверглись также поселения Хурфейш, Лиман и Шломи.