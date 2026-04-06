Группа "Россия - исламский мир" проведет программу на КазаньФоруме - РИА Новости, 06.04.2026
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
13:19 06.04.2026
Группа "Россия - исламский мир" проведет программу на КазаньФоруме
Группа "Россия - исламский мир" проведет программу на КазаньФоруме - РИА Новости, 06.04.2026
Группа "Россия - исламский мир" проведет программу на КазаньФоруме
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир", возглавляемая главой Татарстана Рустамом Миннихановым и отмечающая в этом году 20-летие деятельности,... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T13:19:00+03:00
2026-04-06T13:19:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
москва
рустам минниханов
евгений примаков
минтимер шаймиев
организация исламского сотрудничества
россия
казань
москва
россия, казань, москва, рустам минниханов, евгений примаков, минтимер шаймиев, организация исламского сотрудничества, евразийский экономический союз, брикс
Республика Татарстан, Россия, Казань, Москва, Рустам Минниханов, Евгений Примаков, Минтимер Шаймиев, Организация исламского сотрудничества, Евразийский экономический союз, БРИКС
Группа "Россия - исламский мир" проведет программу на КазаньФоруме

Группа «Россия — исламский мир» отметит 20-летие на форуме в Казани

КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир", возглавляемая главой Татарстана Рустамом Миннихановым и отмечающая в этом году 20-летие деятельности, проведет масштабную программу на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум", сообщает пресс-служба группы стратегического видения.
"Группа стратегического видения "Россия - исламский мир", объединяющая политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран, проведет юбилейную программу на полях XVII КазаньФорума. В этом году группа отмечает 20-летие", - говорится в сообщении.
Помощник главы Татарстана, заместитель председателя группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Марат Гатин отметил, что Татарстан исторически является живым мостом между Россией и исламским миром, и именно здесь диалог приобретает особую глубину и искренность. По его словам, за 20 лет последовательной, кропотливой работы по выстраиванию доверия между народами и государствами группа стала подлинной площадкой для открытого, содержательного разговора - о ценностях, об экономике, о будущем.
"Сегодня, когда мир переживает глубокую трансформацию, роль такого диалога только возрастает. Именно на фундаменте общих ценностей и строится наше долгосрочное стратегическое партнёрство", - сказал Гатин.
Центральным событием станет пленарное заседание 15 мая на тему "Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром". Совместно с республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества будет организован медиафорум для представителей СМИ исламских стран. В центре обсуждения - новые технологические вызовы, стоящие перед журналистским сообществом, прежде всего, в странах Глобального Юга.
Накануне пленарного заседания состоятся два круглых стола: на базе Казанской православной духовной семинарии на тему "Религия и культура - цивилизационный диалог" и на площадке Академии наук Татарстана по вопросам развития научно-технического и экономического сотрудничества России со странами исламского мира. В рамках форума пройдет специальная сессия "Большое Евразийское партнерство: стратегия развития" по вопросам формирования устойчивой архитектуры многополярного мира, объединяющей потенциалы ЕАЭС, БРИКС, ШОС, стран-членов ОИС и других объединений. В преддверии юбилея группы выйдет специальный номер журнала "Евразийский диалог".
Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. Заседания проходят ежегодно как в России, так и в других странах. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13-15 мая.
Республика ТатарстанРоссияКазаньМоскваРустам МиннихановЕвгений ПримаковМинтимер ШаймиевОрганизация исламского сотрудничестваЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
