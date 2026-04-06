Группа "Россия - исламский мир" проведет программу на КазаньФоруме

КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир", возглавляемая главой Татарстана Рустамом Миннихановым и отмечающая в этом году 20-летие деятельности, проведет масштабную программу на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум", сообщает пресс-служба группы стратегического видения.

"Группа стратегического видения "Россия - исламский мир", объединяющая политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран, проведет юбилейную программу на полях XVII КазаньФорума. В этом году группа отмечает 20-летие", - говорится в сообщении.

Помощник главы Татарстана, заместитель председателя группы стратегического видения "Россия - исламский мир" Марат Гатин отметил, что Татарстан исторически является живым мостом между Россией и исламским миром, и именно здесь диалог приобретает особую глубину и искренность. По его словам, за 20 лет последовательной, кропотливой работы по выстраиванию доверия между народами и государствами группа стала подлинной площадкой для открытого, содержательного разговора - о ценностях, об экономике, о будущем.

"Сегодня, когда мир переживает глубокую трансформацию, роль такого диалога только возрастает. Именно на фундаменте общих ценностей и строится наше долгосрочное стратегическое партнёрство", - сказал Гатин.

Центральным событием станет пленарное заседание 15 мая на тему "Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром". Совместно с республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" и Союзом новостных агентств Организации исламского сотрудничества будет организован медиафорум для представителей СМИ исламских стран. В центре обсуждения - новые технологические вызовы, стоящие перед журналистским сообществом, прежде всего, в странах Глобального Юга.

Накануне пленарного заседания состоятся два круглых стола: на базе Казанской православной духовной семинарии на тему "Религия и культура - цивилизационный диалог" и на площадке Академии наук Татарстана по вопросам развития научно-технического и экономического сотрудничества России со странами исламского мира. В рамках форума пройдет специальная сессия "Большое Евразийское партнерство: стратегия развития" по вопросам формирования устойчивой архитектуры многополярного мира, объединяющей потенциалы ЕАЭС, БРИКС, ШОС, стран-членов ОИС и других объединений. В преддверии юбилея группы выйдет специальный номер журнала "Евразийский диалог".

Группа стратегического видения "Россия - исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. Заседания проходят ежегодно как в России, так и в других странах. В группу входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).