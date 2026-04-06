Калинская и Шнайдер поднялись в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская поднялась с 22-го на 16-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Первая ракетка России Мирра Андреева не выступала в течение недели и осталась на восьмой строчке. При этом Диана Шнайдер, дошедшая до 1/4 финала турнира в Чарльстоне, прибавила девять позиций и поднялась на 24-е место.
Первой идет белоруска Арина Соболенко. На втором месте располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина, на третьем - американка Джессика Пегула, защитившая титул чемпионки турнира в Чарльстоне.
Чемпионская гонка WTA, версия от 6 апреля:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3800 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 3483;
- 3 (3). Джессика Пегула (США) - 2905;
- 4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2255;
- 5 (5). Каролина Мухова (Чехия) - 1945;
- 6 (6). Виктория Мбоко (Канада) - 1927;
- 7 (7). Кори Гауфф (США) - 1695;
- 8 (8). Мирра Андреева (Россия) - 1368;
- 9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) - 1187;
- 10 (9). Аманда Анисимова (США) - 1130…
- 16 (22). Анна Калинская (Россия) - 739...
- 24 (33). Диана Шнайдер (Россия) - 643...
- 37 (35). Екатерина Александрова (Россия) - 491.