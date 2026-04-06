Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в Тель-Авиве работает ПВО

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Израиль отражает четвертую за день ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива вновь сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.