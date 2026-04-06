"Ситуация ухудшится": Мелони рассказала о дефиците энергоресурсов в Италии

РИМ, 6 апр - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони допустила, что в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке может возникнуть дефицит энергоресурсов в государстве.
«
"Когда в странах Персидского залива растет нестабильность, это влияет на стоимость энергии, бизнес, рабочие места и в конечном итоге на покупательную способность семей", - заявила Мелони в видеоролике, опубликованном в ее соцсетях.
Государства Персидского залива играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке, и в случае, если добыча там сократится или прекратится, цена на энергоресурсы вырастет для всех, считает глава правительства.
«
"А если ситуация ухудшится, можно оказаться в ситуации нехватки всей необходимой нам энергии, даже в Италии", - сказала Мелони.
В пятницу и субботу премьер посетила страны Персидского залива, которые, по ее словам, обеспечивают 15% необходимых Италии поставок нефти.
«
"Я обсудила с ними, как укрепить сотрудничество, помочь остановить эскалацию, и как можно быстрее восстановить свободу судоходства по маршрутам, от которых зависят энергетика, торговля и стабильность, начиная с Ормузского пролива", - уточнила Мелони.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В итоге, цены на топливо растут в большинстве государств мира.