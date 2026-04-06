"Начинают бомбить". В Иране сделали дерзкое предупреждение США - РИА Новости, 06.04.2026
18:25 06.04.2026
"Начинают бомбить". В Иране сделали дерзкое предупреждение США
"Начинают бомбить". В Иране сделали дерзкое предупреждение США
США начинают атаковать все больше гражданских объектов, пока оборонный потенциал Ирана находится под землей, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад РИА Новости, 06.04.2026
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Профессор Маранди: США не удалось уничтожить оборонный потенциал Ирана

© AP Photo / Iranian Revolutionary GuardЗапуск баллистических ракет в Иране
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США начинают атаковать все больше гражданских объектов, пока оборонный потенциал Ирана находится под землей, заявил профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону на YouTube-канале.
"Эта война якобы должна была завершиться за два дня, а наши ракеты должны были закончиться через неделю. И вот идет уже шестая неделя, а иранцы наносят сильные удары. При этом целью США сейчас является практически одна гражданская инфраструктура, поскольку им не удалось уничтожить оборонный потенциал Ирана", — сказал он.
По его словам, все военные объекты находятся глубоко под землей, благодаря чему они остались нетронутыми.
"Именно поэтому Тегеран продолжает ежедневно запускать ракеты и беспилотники и сбивать самолеты. А США, разочаровавшись, начинают бомбить все больше и больше гражданских целей: многоквартирные дома и больницы", — резюмировал профессор.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
