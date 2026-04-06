"Поставят на колени". Дерзкий ход Ирана вызвал панику на Западе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. США в конфликте с Ираном совершили те же ошибки, что и во время операции против Вьетнама, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Иран после ударов США и Израиля делает прежде всего одно: масштабирует конфликт. Во-первых, географически — на страны Персидского залива. <…> Во-вторых, экономически: перекрыв Ормузский пролив, Иран нарушил глобальные поставки нефти и тем самым втянул в противостояние всю мировую экономику. И даже если Дональд Трамп теперь раз за разом утверждает, что Ормузский пролив — больше не его проблема, именно здесь он уязвим больше всего. Высокие цены на бензин в США связывают с иранским конфликтом, а это бьет по Трампу", — говорится в публикации.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
