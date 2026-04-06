МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран - РИА Новости, 06.04.2026
12:21 06.04.2026 (обновлено: 12:29 06.04.2026)
МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран
МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран - РИА Новости, 06.04.2026
МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран
Иран считает, что операция США по спасению своих пилотов могла быть прикрытием для попытки выкрасть иранский уран, она провалилась, заявил официальный... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T12:21:00+03:00
2026-04-06T12:29:00+03:00
иран
сша
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
сша
тегеран (город)
иран, сша, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, США, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран

МИД Ирана: США могли спасением пилотов прикрыть попытку выкрасть уран

Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 апр - РИА Новости. Иран считает, что операция США по спасению своих пилотов могла быть прикрытием для попытки выкрасть иранский уран, она провалилась, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"То, что это мог быть обманный маневр для того, чтобы выкрасть обогащенный уран, нельзя игнорировать. Одно совершенно ясно - результатом этой операции было не что иное, как "второй Табас", - сказал Багаи, отрывок выступления которого показал иранский телеканал SNN.
В своем выступлении официальный представитель иранского МИД сделал отсылку к провальной операции "Орлиный коготь" (Eagle Claw), известной в Иране как операция "Табас". Она была проведена спецподразделениями армии США 24 апреля 1980 года с целью спасения заложников из посольства США в Тегеране. В ходе операции один вертолет рухнул в воду сразу после взлета, еще один сбился с пути из-за пыльной бури и повернул назад. При проведении дозаправки на земле один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего обе машины были уничтожены, погибли восемь членов экипажа. Все оставшиеся вертолеты были брошены в пустыне и захвачены иранской армией. Операция завершилась полным провалом.
ИранСШАТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
