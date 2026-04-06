04:27 06.04.2026 (обновлено: 05:01 06.04.2026)
Стало известно, за какую информацию Госдеп предлагает миллионы долларов
Стало известно, за какую информацию Госдеп предлагает миллионы долларов
Стало известно, за какую информацию Госдеп предлагает миллионы долларов

РИА Новости: США обещают вознаграждение за информацию о лидерах КСИР

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), международные хакерские группы и преступные организации входят в число целей, за информацию о которых госдепартамент США готов выплачивать многомиллионные вознаграждения, выяснило РИА Новости.
Выплаты предусмотрены по четырем основным направлениям. Размер вознаграждения за подтвержденную информацию варьируется от 3 до 10 миллионов долларов (от 240,6 до 802 миллионов рублей), следует из проанализированных агентством данных американского государственного департамента.
Максимальная награда - до 10 миллионов долларов - предусмотрена за данные о властях Ирана, в том числе о лидерах КСИР. Госдеп 13 марта объявил вознаграждение за сведения о новом верховном лидере ИРИ Моджтабе Хаменеи и других представителях иранских властей, а позднее расширил этот список. Сейчас в нем 14 как названных, так и неназванных представителей различных структур исламской республики.
Еще до 10 миллионов долларов можно получить за информацию о хакерских группировках, которые, по версии США, действуют по поручению иностранных правительств против американских интересов, выяснило агентство.
До 5 миллионов долларов американская сторона обещает за данные о лицах, причастных к экономической деятельности в интересах властей КНДР и ее ядерной программы.
Госдепартамент также предлагает до 3 миллионов долларов за сведения, которые могут помочь в борьбе с гаитянскими бандами Gran Grif и Viv Ansanm, в том числе за информацию о банковских счетах и преступных схемах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
