В ЛНР горняков атакованной шахты подняли на безопасную высоту

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Горняков шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике (ЛНР) удалось поднять на безопасную высоту, им обеспечен приток воздуха, поддерживается непрерывная связь, сообщили в Минэнерго РФ.

"Горняков шахты "Белореченская" удалось поднять на безопасную высоту. Оперативный штаб непрерывно поддерживает связь с шахтерами, приток воздуха в шахту обеспечен, энергоснабжение восстановлено, готовится эвакуация", - сказано в сообщении.