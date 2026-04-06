Российский гимнаст взял бронзу на параллельных брусьях на этапе КМ в Каире
Россиянин Арсений Духно завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире. РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T17:37:00+03:00
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россиянин Арсений Духно завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.
За свое выступление Духно набрал 14,166 балла. Первое место занял двукратный олимпийский чемпион китаец Лю Ян (14,366), вторым стал египтянин Мохамед Афифи (14,200).
С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics, ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.