NYT: Совет мира ждет от ХАМАС согласия на сделку о демилитаризации Газы

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Совет мира" по восстановлению сектора Газа требует от палестинского движения ХАМАС финализировать сделку о демилитаризации Газы к концу текущей недели, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех дипломатов, знакомых с переговорами.
Как отмечает газета, "Совет мира" ждет от ХАМАС практически полного разоружения, а также предоставления карт системы подземных туннелей в секторе Газа.
Ожидается, что представители "Совета мира" и ХАМАС встретятся в Каире 7 апреля с целью последующего заключения соглашения о демилитаризации к концу недели.
Вместе с тем газета пишет, что сроки заключения соглашения могут измениться.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.