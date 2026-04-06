Власти сектора Газа начали изымать огнестрельное оружие у населения

ГАЗА, 6 апр - РИА Новости, Тарек Альян. Власти сектора Газа начали кампанию по изъятию огнестрельного оружия у местного населения в рамках усилий по укреплению безопасности и обеспечению верховенства права на подконтрольных им территориях, сообщил РИА Новости официальный представитель правительства палестинского полуэксклава Исмаил ас-Савабта.

"Изъятие оружия, используемого вне правового поля, а также задержание лиц, устраивающих стрельбу, являются исключительно правовыми мерами, направленными на защиту граждан и предотвращение хаоса, особенно в текущих исключительных условиях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, власти пошли на эти меры после многочисленных жалоб на инциденты с несанкционированным применением огнестрельного оружия.

"Данные меры принимаются правоохранительными органами для обеспечения верховенства закона и защиты общественного порядка и не связаны с какими-либо политическим контекстом", - добавил ас-Савабта.