Гарбузов: неделя космоса пройдет в рамках проекта "Открой#Моспром"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 06.04.2026
Гарбузов: неделя космоса пройдет в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Для жителей и гостей Москвы с 6 по 10 апреля проект "Открой#Моспром" проведет серию тематических активностей, приуроченных к 65-летию первого полета человека в космос, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Проект "Открой#Моспром" объединяет свыше 150 заводов и около 10 различных онлайн- и офлайн-форматов. Это экскурсии на производства, лекции, квизы и другие специальные мероприятия.
"В этом году мы отмечаем знаковую дату для нашей страны — 65-летие первого полета человека в космос. Ракетно-космическая отрасль и сегодня остается одним из приоритетных направлений развития московской промышленности. Серия тематических событий, которые пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром", — это возможность продемонстрировать, что предприятия города бережно хранят наследие космической державы и активно создают технологии будущего", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что все желающие смогут проверить свои знания в увлекательном онлайн-квизе "Произведено в Москве — запущено в космосе", побывать на одном из предприятий авиакосмической промышленности, которое принимало участие в создании космического корабля "Буран", и посетить научно-популярную лекцию с участием ученых и инженеров заводов Москвы.
Проверить свои знания и получить шанс выиграть один из шести призов от проекта "Открой#Моспром" можно, поучаствовав в квизе "Произведено в Москве — запущено в космосе" в мини-приложении ВКонтакте "Открытая промышленность". Среди призов - плед, чехол для ноутбука или куртка.
Также 8, 15 и 22 апреля для всех желающих откроет двери одно из ведущих авиакосмических предприятий страны — научно-производственное объединение "Молния". Здесь разрабатывался орбитальный корабль "Буран", экспериментальные космические аппараты "Бор-4" и "Бор-5", авиационно-космическая система МАКС и другие крылатые аэрокосмические аппараты и системы.
Методы неразрушающего контроля и диагностики, которые использовались при создании корабля "Буран", позже применялись для оценки остаточного ресурса космической станции "Мир", мостов, фундамента храма Христа Спасителя и других объектов коммунального хозяйства Москвы. Кроме того, в стенах НПО велась разработка самолетов малоизученной схемы "триплан" различной грузоподъемности. От шестиместного самолета-такси до сверхтяжелого транспортировщика крупногабаритных грузов.
Зарегистрироваться на экскурсию можно за три дня до начала. Для этого на сайте проекта в карточке мероприятия нужно нажать на кнопку "Регистрация", заполнить ФИО и паспортные данные и нажать кнопку "Сохранить". Подтверждение придет на указанную почту.
Научно-популярная лекция "Космос как лаборатория: эксперименты и технологии" состоится 10 апреля в павильоне "Умный город" на ВДНХ.
Соучредитель и управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions (Решения для 3D-биопечати) Юсеф Хесуани расскажет об использовании первого биопринтера на орбите. А руководитель направления "Образование" российской частной космической компании "Спутникс" Екатерина Манучарова поделится, как школьники и студенты запускают спутники.
Мероприятие начнется в 11:00. Регистрация доступна на сайте проекта.
