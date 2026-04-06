Гарбузов: ИТ-компания разместит производство в новом технопарке в Москве

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Производитель ИТ-продукции станет первым резидентом промышленного технопарка, который строится на северо-западе столицы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что компания разместит производство на площади 4,2 тысячи квадратных метров.

"Развитие промышленной инфраструктуры Москвы во многом обеспечивается механизмом масштабных инвестиционных проектов, который позволяет создавать современные производственные площадки и привлекать инвесторов в разные районы столицы. В рамках МаИП в районе Митино девелопер реализует технопарк для размещения предприятий легкой промышленности и научно-производственных компаний", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Министр добавил, что общая площадь объекта превысит 11 тысяч квадратных метров. После завершения проекта на его базе будет создано свыше 100 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Резидент планирует постепенное размещение. Так, на первом этапе предусматривается аренда части производственных мощностей. В перспективе трех лет — приобретение площадей. Компания также рассматривает варианты расширения выпуска программно-аппаратных комплексов, которые предназначены для построения и развития высоконагруженных ИТ-инфраструктур.

По словам министра московского правительства, руководителя столичного департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Екатерины Соловьевой, для реализации МаИП по строительству технопарка в сфере легкой промышленности в Митине в 2024 году город выделил почти 1 гектар свободной земли на улице Барышиха. По условиям договора инвестор должен завершить реализацию проекта до 2028 года. Столица контролирует этот процесс на каждом этапе.

МаИП реализуются в Москве с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию рабочих мест.