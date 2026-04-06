Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку - РИА Новости, 06.04.2026
15:14 06.04.2026 (обновлено: 15:15 06.04.2026)
Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку
Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку - РИА Новости, 06.04.2026
Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку
Персональные гаджеты не рекомендуется покупать детям до семи лет, использование гаджетов должно проходить только под контролем взрослых, а полноценный смартфон... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T15:14:00+03:00
2026-04-06T15:15:00+03:00
общество, дети, психология, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Дети, Психология, Социальный навигатор, Детские вопросы
Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку

Психолог Маденко: не следует покупать персональный гаджет детям до 7 лет

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Персональные гаджеты не рекомендуется покупать детям до семи лет, использование гаджетов должно проходить только под контролем взрослых, а полноценный смартфон лучше давать не ранее 14-16 лет, рассказала психолог Екатерина Маденко.
"Во времена нашего детства многое решалось строгостью и общими нормами, сегодня нужна такая же ответственность, но с пониманием цифровой реальности. До семи лет лучше ребенку обходиться без персонального гаджета. Планшет или телефон - только для совместного просмотра, обучения. Нужен строгий контроль взрослого. Ранний доступ часто снижает внимание и мешает живому общению. От семи до 10 лет можно дать общий или детский планшет с ограничениями: возрастные приложения, время по таймеру, отсутствие доступа к платежам и соцсетям. Главное - учить ребенка правилам", - сказала психолог в беседе с NEWS.ru.
Маденко уточнила, что в 11-13 лет, когда растет социальное давление, лучше выбрать простой телефон для связи. По ее словам, покупку полноценного смартфона для ребенка следует рассматривать, только когда ему исполнится 14-16 лет.
