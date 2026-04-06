Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Персональные гаджеты не рекомендуется покупать детям до семи лет, использование гаджетов должно проходить только под контролем взрослых, а полноценный смартфон лучше давать не ранее 14-16 лет, рассказала психолог Екатерина Маденко.

Маденко уточнила, что в 11-13 лет, когда растет социальное давление, лучше выбрать простой телефон для связи. По ее словам, покупку полноценного смартфона для ребенка следует рассматривать, только когда ему исполнится 14-16 лет.