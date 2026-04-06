ФСИН опровергла данные о попытке суицида фигуранта теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ГУФСИН РФ Москвы опровергло распространяемую в СМИ и интернете информацию о попытке фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске Джабраила Аушева покончить с собой.