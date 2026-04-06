ФСИН опровергла данные о попытке суицида фигуранта теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. ГУФСИН РФ Москвы опровергло распространяемую в СМИ и интернете информацию о попытке фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске Джабраила Аушева покончить с собой.
"Распространяемая в СМИ и сети интернет информация о том, что осужденный Аушев Д. сегодня совершил попытку суицида, не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что фигурант дела о теракте в "Крокус сити холл" Якубджони Юсуфзода покончил с собой в СИЗО в Москве. Оба в марте получили пожизненные сроки по делу о теракте в концертном зале.
Аушев обвинялся в содействии террористической деятельности, а также незаконном обороте и сбыте оружия организованной группой. Он был этапирован в Москву из Ингушетии наряду с другим фигурантом Хусеном Медовым, они сотрудничали со следствием.
Как ранее узнало РИА Новости из материалов дела, через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чём он, по его словам, не знал. Юсуфзода состоял в канале, в котором проповедовали радикальные течения ислама, выполнял поручения администратора этого сообщества. Вскоре после теракта Юсуфзода направился в московский аэропорт "Внуково", попросил забронировать ему место на ближайший рейс в любую страну, но был задержан на паспортном контроле, следует из материалов дела.