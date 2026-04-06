11:56 06.04.2026
Форум "Госзаказ" пройдет под девизом технологического суверенитета
Форум-выставка "Госзаказ" в этом году будет проходить под девизом "Курс на технологический суверенитет", в рамках деловой программы участники обсудят восемь... РИА Новости, 06.04.2026
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Форум-выставка "Госзаказ" в этом году будет проходить под девизом "Курс на технологический суверенитет", в рамках деловой программы участники обсудят восемь блоков, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Первый блок - национальный режим в закупках. Его участники обсудят, работает ли национальный режим в закупках с точки зрения бизнеса, а также разберут практические аспекты подтверждения российского происхождения товаров.
Во втором блоке будет рассмотрена роль малых технологических компаний и индустриальных кластеров как драйверов инновационного развития.
В рамках блока "Корпоративный закупочный сектор" участники обсудят итоги и перспективы закупок по 223-ФЗ, объем которых составляет около 27 триллионов рублей.
Четвертый блок - региональный аспект. Повестка закупок в субъектах Российской Федерации будет представлена открытым заседанием Союза закупщиков, а также обсуждением инициатив Ассоциации "РОСТ".
Цифровой блок программы посвящен новациям и цифровым решениям Единой информационной системы в сфере закупок. Участники обсудят будущее закупок, где искусственный интеллект приходит на службу контрактной системе и проанализируют сегмент "малых" закупок на 1 триллион рублей с точки зрения заказчика, поставщика и контролера.
"Впервые в деловую программу в этом году включены две новые темы. Первая - "Государственные и корпоративные закупки стран БРИКС+ и ЕАЭС: интеграция экономических пространств и международная кооперация". Вторая - "Стратегически важные закупки в закрытом контуре", - отметили организаторы.
Отраслевая специфика закупок станет восьмым блоком программы форума. Традиционно в рамках форума пройдут специализированные секции, посвященные особенностям закупок в следующих сферах: строительство и ЖКХ, здравоохранение, энергетика, образование и просвещение, реставрация объектов культурного наследия.
"Ярким финалом деловой программы станут форматы прямого общения. Традиционное мероприятие "Вопросы поставщиков и заказчиков - ответы контролеров и регулятора". Также для выстраивания эффективных контактов в течение трех дней будут организованы деловые гостиные с участием госорганов и заказчиков", - отметили организаторы.
XXI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ" пройдет 13-15 мая в инновационном центре "Сколково". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
