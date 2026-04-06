Филимонов: в марте ликвидировали 30 "наливаек" и 16 точек продажи вейпов

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В марте на территории Вологодской области ликвидировали 30 "наливаек" и 16 точек продаж вейпов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Заявление прозвучало на профильном совещании по регулированию рынка алкогольной и вейп-продукции в регионе.

"В прошлом году все 610 алкомаркетов, которые работали на территории области, закрылись или перепрофилировались. Продолжаем борьбу с "наливайками". За март ликвидировали шесть точек в Вологде, 12 – в Череповце и 12 – в муниципальных округах. Всего закрыто уже 94 из 125 заведений, торгующих алкоголем на разлив. На контроле остается 31 объект", — рассказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Потребление алкоголя в Вологодской области в пересчете на безводный спирт на человека сократилось на 1,42 литра — с 9,37 до 7,95 литра. Объем реализации алкогольной продукции снизился на 16,5%. Такой результат стал возможен всего за год – с марта 2025 года по март 2026 года в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

"Отдельно работаем с точками продажи вейпов и курительных смесей. Ликвидировали 295 из 316 объектов. Только в марте закрылись четыре точки в областной столице, семь – в Череповце и пять – в муниципалитетах. В периметре особого внимания остается 21 магазин", — добавил Филимонов.

Работу по ликвидации "наливаек" и точек продажи вейпов планируют завершить к 1 мая. Глава региона поручил отслеживать ситуацию ежедневно.