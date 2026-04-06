Филимонов: проблема качества воздуха в Череповце сохраняется

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Череповце сохраняется проблема с качеством воздуха, ситуация контролируется, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Гидрометеорологическое бюро Череповец — филиал ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" представило свежие данные по результатам замеров атмосферного воздуха в городе.

"В прошлом месяце в Череповце вновь зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по целому ряду загрязняющих веществ. Наблюдения проводились на постах, расположенных поблизости к санитарно-защитной зоне промплощадок. Наиболее проблемным вновь оказался сероводород — его максимальная концентрация достигла 2,4 ПДК (предельно допустимая концентрация – ред.). Самое значительное превышение зарегистрировали 12 марта в 08:00 на посту по улице Партизана Окинина, 7", — сообщил Филимонов, его слова привели в пресс-службе правительства региона.

Также отмечались превышения по оксиду углерода — до 1,6 ПДК, фенолу — до 1,2 ПДК, пыли РМ2,5 и РМ10 — до 1,4 ПДК. Превышения фиксировались на улицах Чкалова и Сталеваров, на Советском и Октябрьском проспектах. Часть эпизодов пришлась на ночные и ранние утренние часы, в отдельные дни — в период неблагоприятных метеоусловий.

"За ситуацией наблюдаем ежемесячно. В ноябре прошлого года промежуточные итоги подвели на заседании регионального штаба, максимальное превышение по бенз(а)пирену составляло до 52 ПДК. В феврале этого года зафиксировано многократное превышение по бензолу — максимальное значение составило 22,3 ПДК", — добавил глава региона.