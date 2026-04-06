В ЕС заявили, что его боевые группы не нацелены на противостояние с Россией

2026-04-06T18:22:00+03:00
https://ria.ru/20260406/alaudinov-2085352913.html
https://ria.ru/20260405/lavrov-2085289324.html
Клэнси: боевые группы ЕС не предназначены для противостояния с Россией
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Боевые группы, созданные из военнослужащих стран-членов Евросоюза, даже в теории не ставят задачу противостояния с Россией, а рассматриваются исключительно как структура для помощи, например, во время стихийных бедствий, заявил глава военного комитета ЕС Шон Клэнси.
"Речь идет не о войне. Речь об обеспечении и стабилизации (имеется в виду содействие эвакуациям и оказание помощи при стихийных бедствиях - ред.)", - отметил Клэнси в интервью журналу Economist
, отвечая на вопрос издания о том, могут ли боевые группы евроблока противостоять российским силам.
По словам Клэнси, в развитии военных инструментов ЕС
наступил переломный момент. При этом, добавил он, силы ЕС не хотят размывать границы между своими обязанностями и обязанностями НАТО
.
Боевые группы ЕС (EU Battlegroups) - механизм быстрого военного реагирования, созданный в рамках Общей политики безопасности и обороны Евросоюза. Концепция была утверждена в 2004 году. Каждая группа насчитывает около 1,5 тысяч военнослужащих и формируется одной страной или несколькими государствами ЕС на ротационной основе. Одновременно в шестимесячной готовности находятся две группы.
Предполагалось, что они смогут развертываться в течение 5-10 дней для стабилизации кризисов, миротворческих и гуманитарных операций. Несмотря на ряд международных кризисов, механизм ни разу не был задействован. Решение о применении требует единогласного одобрения всех стран ЕС.