18:22 06.04.2026
В ЕС заявили, что его боевые группы не нацелены на противостояние с Россией
В ЕС заявили, что его боевые группы не нацелены на противостояние с Россией
В ЕС заявили, что его боевые группы не нацелены на противостояние с Россией

Клэнси: боевые группы ЕС не предназначены для противостояния с Россией

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Боевые группы, созданные из военнослужащих стран-членов Евросоюза, даже в теории не ставят задачу противостояния с Россией, а рассматриваются исключительно как структура для помощи, например, во время стихийных бедствий, заявил глава военного комитета ЕС Шон Клэнси.
"Речь идет не о войне. Речь об обеспечении и стабилизации (имеется в виду содействие эвакуациям и оказание помощи при стихийных бедствиях - ред.)", - отметил Клэнси в интервью журналу Economist, отвечая на вопрос издания о том, могут ли боевые группы евроблока противостоять российским силам.
По словам Клэнси, в развитии военных инструментов ЕС наступил переломный момент. При этом, добавил он, силы ЕС не хотят размывать границы между своими обязанностями и обязанностями НАТО.
Боевые группы ЕС (EU Battlegroups) - механизм быстрого военного реагирования, созданный в рамках Общей политики безопасности и обороны Евросоюза. Концепция была утверждена в 2004 году. Каждая группа насчитывает около 1,5 тысяч военнослужащих и формируется одной страной или несколькими государствами ЕС на ротационной основе. Одновременно в шестимесячной готовности находятся две группы.
Предполагалось, что они смогут развертываться в течение 5-10 дней для стабилизации кризисов, миротворческих и гуманитарных операций. Несмотря на ряд международных кризисов, механизм ни разу не был задействован. Решение о применении требует единогласного одобрения всех стран ЕС.
