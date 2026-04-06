Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

Страны ЕС не примут Украину в свои ряды, заявил экс-премьер Польши

ВАРШАВА, 6 апр - РИА Новости. Страны Европейского союза не примут Украину в свои ряды, потому что испугаются, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.

"Я считаю, что Украина, если хочет, то пускай вступает в Европейский союз. Только я знаю, что на это не будет согласия других стран, потому что эти страны испугаются", - сказал Миллер в интервью изданию "Виртуальная Польша"

Он пояснил, что страны ЕС испугаются в первую очередь финансового бремени, связанного с принятием Украины в Евросоюз.

"Каждый может посмотреть на карту и сказать: "Боже! Такая большая страна! Сколько ей требуется денег?" - сказал Миллер.