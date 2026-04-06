Страны ЕС не примут Украину в свои ряды, заявил экс-премьер Польши - РИА Новости, 06.04.2026
15:57 06.04.2026
Страны ЕС не примут Украину в свои ряды, заявил экс-премьер Польши
Страны ЕС не примут Украину в свои ряды, заявил экс-премьер Польши
ВАРШАВА, 6 апр - РИА Новости. Страны Европейского союза не примут Украину в свои ряды, потому что испугаются, заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
"Я считаю, что Украина, если хочет, то пускай вступает в Европейский союз. Только я знаю, что на это не будет согласия других стран, потому что эти страны испугаются", - сказал Миллер в интервью изданию "Виртуальная Польша".
Он пояснил, что страны ЕС испугаются в первую очередь финансового бремени, связанного с принятием Украины в Евросоюз.
"Каждый может посмотреть на карту и сказать: "Боже! Такая большая страна! Сколько ей требуется денег?" - сказал Миллер.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
