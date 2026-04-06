Суд взыскал с Euroclear 15 миллиардов рублей по иску "Альфа-капитала"
Суд взыскал с Euroclear 15 миллиардов рублей по иску "Альфа-капитала" - РИА Новости, 06.04.2026
Суд взыскал с Euroclear 15 миллиардов рублей по иску "Альфа-капитала"
Арбитражный суд Москвы по второму иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 15 миллиардов рублей убытков,... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T18:13:00+03:00
2026-04-06T18:13:00+03:00
2026-04-06T18:41:00+03:00
происшествия, экономика, москва, euroclear, россия
Происшествия, Экономика, Москва, Euroclear, Россия
Суд взыскал с Euroclear 15 миллиардов рублей по иску "Альфа-капитала"
РИА Новости: суд взыскал с Euroclear 15 млрд руб по иску "Альфа-капитала"
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по второму иску крупной управляющей компании "Альфа-капитал" взыскал с бельгийского Euroclear Bank более 15 миллиардов рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В этом иске было заявлено требование о взыскании убытков в размере дохода, выплаченного эмитентами на принадлежащие клиентам истца ценные бумаги, находящиеся в депозитарии ответчика и замороженные ввиду антироссийских санкций. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.
Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили первый иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank – о взыскании убытков в размере рыночной стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца и заблокированных ответчиком, которая, по расчетам истца, составляет около 319,4 миллиарда рублей.
Суд взыскал с ответчика около 164,4 миллиона долларов, более 16,3 миллиона евро, более 5,1 миллиона фунтов стерлингов, а также менее значительные суммы еще в четырех валютах, в сумме по текущему курсу – более 15,2 миллиарда рублей.
В пресс-службе УК "Альфа-Капитал" заявили РИА Новости, что удовлетворены решением суда. "Мы рассматриваем данное решение как важный шаг в защите законных интересов наших клиентов: компания последовательно отстаивала позицию о необходимости соблюдения договорных обязательств и защиты прав инвесторов, и вынесенное решение подтверждает обоснованность нашей правовой позиции", - сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что "УК "Альфа-Капитал" продолжит использовать все доступные правовые механизмы для защиты интересов клиентов".
УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России
. На сайте компании сообщается, что на конец февраля под ее управлением находились активы на сумму 1,9 триллиона рублей.