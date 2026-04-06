Премьер Катара и глава МИД Ирана обсудили последствия эскалации

ДОХА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи последствия эскалации на Ближнем Востоке для безопасности и стабильности региона, сообщил МИД Катара в социальной сети Х.
Ранее представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил журналистам, что с момента начала нынешней эскалации между официальные лица двух стран общались только один раз.
"Во время телефонного разговора стороны обсудили развитие текущей эскалации и ее последствия для региональной безопасности и стабильности", - отметило внешнеполитическое ведомство Катара.
Как указали в МИД, Аль Тани сказал в разговоре, что "всеобъемлющее и прочное дипломатическое решение остается единственным вариантом для урегулирования кризиса, достижения безопасности и стабильности, предотвращения дальнейшей напряженности и эскалации в регионе".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.