Получившая травмы в ДТП на самокате пловчиха мечтает о чемпионате Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Пятикратный призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова заявила РИА Новости, что рассчитывает выступить на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и, в случае неудачи в бассейне, готова попробовать отобраться через соревнования на открытой воде.