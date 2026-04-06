Получившая травмы в ДТП на самокате пловчиха мечтает о чемпионате Европы
19:55 06.04.2026 (обновлено: 20:01 06.04.2026)
Получившая травмы в ДТП на самокате пловчиха мечтает о чемпионате Европы
Получившая травмы в ДТП на самокате пловчиха мечтает о чемпионате Европы
Пятикратный призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова заявила РИА Новости, что рассчитывает выступить на чемпионате Европы по водным видам спорта в... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Получившая травмы в ДТП на самокате пловчиха мечтает о чемпионате Европы

Егорова заявила, что готова отобраться на ЧЕ через соревнования на открытой воде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Пятикратный призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова заявила РИА Новости, что рассчитывает выступить на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже и, в случае неудачи в бассейне, готова попробовать отобраться через соревнования на открытой воде.
Ранее спортсменка сообщила, что попала в аварию на самокате и из-за повреждения ребер пропустит Финал Кубка России в Санкт-Петербурге, который запланирован на 17-21 апреля. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа.
"По поводу чемпионата Европы в Париже пока понимание очень смутное. Чтобы туда поехать, мне нужно сначала отобраться. У нас впереди чемпионат России в июне, к которому я буду готовиться. Но я не знаю, какими будут последствия из-за пропуска Кубка России. Конечно, буду надеяться на хорошие результаты в июне. И, дай бог, поеду на чемпионат Европы. Если нет, если в бассейне какие-то будут разногласия, проблемы или невыполнение норматива, то я попробую себя в открытой воде. У меня будет второй шанс", - сказала Егорова.
Егоровой 27 лет. Она является двукратной серебряной и трехкратной бронзовой медалисткой чемпионатов Европы.
Российская спортсменка испугалась вызывать полицию после ДТП на самокате
Вчера, 19:52
 
