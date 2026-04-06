Российская спортсменка испугалась вызывать полицию после ДТП на самокате - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
19:52 06.04.2026 (обновлено: 19:55 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/egorova-2085536208.html
Российская спортсменка испугалась вызывать полицию после ДТП на самокате
Российская спортсменка испугалась вызывать полицию после ДТП на самокате - РИА Новости Спорт, 06.04.2026
Российская спортсменка испугалась вызывать полицию после ДТП на самокате
Пятикратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова рассказала РИА Новости, что не стала вызывать полицию после ДТП на самокате во Франции из-за... РИА Новости Спорт, 06.04.2026
2026-04-06T19:52:00+03:00
2026-04-06T19:55:00+03:00
спорт
https://ria.ru/20260406/plovchikha-2085531145.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/93/1560509363_94:0:2123:1522_1920x0_80_0_0_f13a726e3edd96b88d986be5dd2e5afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Российская спортсменка испугалась вызывать полицию после ДТП на самокате

Пловчиха Егорова рассказала, что не стала вызывать полицию после ДТП во Франции

Анна Егорова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Пятикратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова рассказала РИА Новости, что не стала вызывать полицию после ДТП на самокате во Франции из-за шокового состояния.
Ранее спортсменка сообщила РИА Новости, что попала в аварию во Франции и получила травму ребер, из-за чего пропустит Финал Кубка России в Санкт-Петербурге.
"Что касается разбирательств, я должна была сразу вызвать полицию на месте. Но у меня был шок - я просто испугалась и уехала домой. Возможно, я могла бы получить компенсацию, и не маленькую, если бы все оформила, но я этого не сделала, потому что никогда не сталкивалась с такими ситуациями и не знала, как действовать", - сказала Егорова.
Егоровой 27 лет. Она является двукратной серебряной и трехкратной бронзовой медалисткой чемпионатов Европы.
Анна Егорова - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Российская пловчиха попала в аварию на самокате во Франции
