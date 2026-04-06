Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 06.04.2026
https://ria.ru/20260406/efimov-2085420857.html
Ефимов: почти половину Бирюлевской линии метро составят двухпутные тоннели
Почти половину Бирюлевской линии московского метро составят двухпутные тоннели, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 06.04.2026
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png
https://ria.ru/20260406/efimov-2085382986.html
РИА Новости
Новости
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Почти половину Бирюлевской линии московского метро составят двухпутные тоннели, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице продолжается активное строительство Бирюлевской линии метро. Ее длина превысит 22 километра. Примерно половина этого расстояния придется на двухпутные тоннели, для строительства которых применяются десятиметровые щиты-гиганты. По двухпутным тоннелям метро поезда движутся одновременно в одном тоннеле, платформы находятся по бокам, а пути – посередине", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он уточнил, что в этом случае строительство становится экономичнее, а эксплуатация тоннелей – проще.
Также при строительстве Бирюлевской линии метро применяют шестиметровые тоннелепроходческие щиты. С их помощью возведут соединительные ветки с Замоскворецкой линией, будущим электродепо, а также ряд перегонных тоннелей.
Бирюлевская линия будет обслуживать районы на юге Москвы. В ее составе предусмотрено десять станций.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала