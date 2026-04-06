Ефимов: почти половину Бирюлевской линии метро составят двухпутные тоннели
Почти половину Бирюлевской линии московского метро составят двухпутные тоннели, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T14:05:00+03:00
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Почти половину Бирюлевской линии московского метро составят двухпутные тоннели, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В столице продолжается активное строительство Бирюлевской линии метро. Ее длина превысит 22 километра. Примерно половина этого расстояния придется на двухпутные тоннели, для строительства которых применяются десятиметровые щиты-гиганты. По двухпутным тоннелям метро поезда движутся одновременно в одном тоннеле, платформы находятся по бокам, а пути – посередине", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он уточнил, что в этом случае строительство становится экономичнее, а эксплуатация тоннелей – проще.
Также при строительстве Бирюлевской линии метро применяют шестиметровые тоннелепроходческие щиты. С их помощью возведут соединительные ветки с Замоскворецкой линией, будущим электродепо, а также ряд перегонных тоннелей.
Бирюлевская линия будет обслуживать районы на юге Москвы. В ее составе предусмотрено десять станций.