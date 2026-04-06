"Ограничений больше нет". Слова Рубио о НАТО вызвали переполох на Западе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Изменение позиции госсекретаря США Марко Рубио по вопросу эффективности НАТО погрузило руководство ЕС в траур, пишет Economist.
"Проклятия президента (США Дональда Трампа – Прим. ред.) поддержал и Марко Рубио, некогда ярый защитник Трансатлантического альянса. Изменение его позиции способствовало созданию траурной атмосферы в европейских столицах", — говорится в материале.
Как пишет Economist, Рубио ранее был одним из политиков в администрации президента США, который призывал к стабилизации отношений с Североатлантическим альянсом и выступал за продолжение помощи Украине. Однако теперь, как отметил автор публикации, "последнего ограничения, возможно, уже больше нет".
"Это наихудший момент, в котором НАТО когда-либо находилась", — рассказал изданию постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.
Госсекретарь США в среду в интервью Fox News обвинил НАТО в односторонних действиях в отношении США после отказа нескольких союзников помочь в операции против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.
В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер называл Североатлантический альянс "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Штаты в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
