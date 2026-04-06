19:48 06.04.2026
ООН встревожили слова Трампа об ударах по Ирану
ООН встревожили слова Трампа об ударах по Ирану
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ООН встревожили слова Трампа об ударах по Ирану

Дюжаррик: удары США по мостам и электростанциям Ирана будут нарушать уставы ООН

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций . Архивное фото
ООН, 6 апр – РИА Новости. Возможные удары США по гражданской инфраструктуре Ирана – мостам и электростанциям – будут представлять собой нарушение международного права, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду".
"Мы были встревожены риторикой, содержащейся в том посте в социальных сетях, в котором звучали угрозы американских атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, комментируя соответствующие публикации.
Отвечая на вопрос о том, будут ли такие удары представлять военные преступления, он заявил: "они представляли бы собой нарушения международного права".
