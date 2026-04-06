В "Динамо" рассказали, когда примут решение по главному тренеру

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Решение о будущем главного тренера московского "Динамо" Вячеслава Козлова будет принято на заседании совета директоров в апреле, сообщил президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виктор Воронин.
Козлов возглавляет "Динамо" с ноября, он сменил на этом посту Алексея Кудашова, работавшего с командой с апреля 2021 года. Под руководством Козлова "бело-голубые" с 81 очком заняли седьмое место в таблице Западной конференции, а в серии первого раунда плей-офф КХЛ москвичи уступили минскому "Динамо" со счетом 0-4. Клуб первым завершил выступление в Кубке Гагарина.
"Совет директоров пройдет в ближайшее время. В течение этого месяца. Каких-то изменений по смене главного тренера прямо сейчас нет", - заявил Воронин на пресс-конференции.
Козлову 53 года. Он входил в тренерский штаб "Динамо" с сезона-2021/22, однако покинул команду в июне 2025 года, возглавив "Сочи". В июле специалист был уволен, не проведя с клубом ни одного матча. Также в КХЛ Козлов работал ассистентом в "Куньлунь Ред Стар" (ныне - "Шанхайские драконы"), омском "Авангарде" и московском "Спартаке".