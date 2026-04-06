Умер сооснователь джинсовой марки Diesel Адриано Гольдшмид - РИА Новости, 06.04.2026
19:06 06.04.2026 (обновлено: 19:07 06.04.2026)
Умер сооснователь джинсовой марки Diesel Адриано Гольдшмид
РИМ, 6 апр – РИА Новости. Сооснователь итальянской марки джинсов Diesel Адриано Гольдшмид скончался в возрасте 82 лет, сообщила газета Fatto Quotidiano.
Гольдшмид умер в больнице города Кастельфранко-Венето после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. До последних месяцев он жил в городе Азоло в северной провинции Тревизо и продолжал активно работать.
Fatto отмечает, что Гольдшмид о считался одной из ключевых фигур в индустрии моды и получил неофициальный титул "крестного отца денима" за вклад в превращение джинсов из рабочей одежды в элемент высокой моды. "Если сегодня джинсовая ткань перестала быть исключительно униформой для рабочих и шахтеров, а стала украшением международных подиумов и предметом роскоши, то заслуга в этом принадлежит конкретному имени и фамилии: Адриано Гольдшмид", - говорится в статье.
Отдельную роль Гольдшмид сыграл в становлении бренда Diesel и карьеры предпринимателя Ренцо Россо. Тот начал заниматься пошивом джинсов еще в подростковом возрасте. В 1976 году Россо начал работать в компании Moltex, принадлежавшей Гольдшмиду. В 1978 году Россо и Гольдшмид решили основать новую компанию, которой и стал Diesel. В 1985 году Россо стал полным владельцем компании.
В сообщении газеты Repubblica Гольдшмида называют "гуру денима". Помимо Diesel, он принимал яркое участие в разработке многих брендов, среди которых Replay, Gap и собственной марки AG Jeans.
