Умер сооснователь джинсовой марки Diesel Адриано Гольдшмид

РИМ, 6 апр – РИА Новости. Сооснователь итальянской марки джинсов Diesel Адриано Гольдшмид скончался в возрасте 82 лет, сообщила газета Fatto Quotidiano

Гольдшмид умер в больнице города Кастельфранко-Венето после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. До последних месяцев он жил в городе Азоло в северной провинции Тревизо и продолжал активно работать.

Fatto отмечает, что Гольдшмид о считался одной из ключевых фигур в индустрии моды и получил неофициальный титул "крестного отца денима" за вклад в превращение джинсов из рабочей одежды в элемент высокой моды. "Если сегодня джинсовая ткань перестала быть исключительно униформой для рабочих и шахтеров, а стала украшением международных подиумов и предметом роскоши, то заслуга в этом принадлежит конкретному имени и фамилии: Адриано Гольдшмид", - говорится в статье.

Отдельную роль Гольдшмид сыграл в становлении бренда Diesel и карьеры предпринимателя Ренцо Россо. Тот начал заниматься пошивом джинсов еще в подростковом возрасте. В 1976 году Россо начал работать в компании Moltex, принадлежавшей Гольдшмиду. В 1978 году Россо и Гольдшмид решили основать новую компанию, которой и стал Diesel. В 1985 году Россо стал полным владельцем компании.