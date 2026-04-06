Северная Осетия заявила о готовности направить в Дагестан сотрудников МЧС

НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Власти Северной Осетии готовы направить в пострадавшие от паводков районы Дагестана сотрудников Роспотребнадзора и при необходимости – аэромобильную группу МЧС, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что ранее многие неравнодушные жители Северной Осетии выехали в Дагестан, чтобы поддержать людей и помочь в ликвидации последствий стихии.