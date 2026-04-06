19:56 06.04.2026
Северная Осетия заявила о готовности направить в Дагестан сотрудников МЧС
© Пресс-служба администрации города Махачкалы | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают на месте подтоплений
Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Власти Северной Осетии готовы направить в пострадавшие от паводков районы Дагестана сотрудников Роспотребнадзора и при необходимости – аэромобильную группу МЧС, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
"Дал поручение подготовить аэромобильную группу МЧС – при необходимости она будет направлена для оказания помощи. К работе также готовы подключиться специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Формируется резервная группа сотрудников ведомства, которая будет направлена в Дагестан. К выезду готовы и волонтеры Молодежки Народного фронта", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ранее многие неравнодушные жители Северной Осетии выехали в Дагестан, чтобы поддержать людей и помочь в ликвидации последствий стихии.
В Дагестане 27-29 марта и 5 апреля из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
