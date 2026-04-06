Спасатели из Чечни прибыли в Дагестан для помощи населению

ГРОЗНЫЙ, 6 апр — РИА Новости. Спасатели из Чечни прибыли в Дагестан, они оказывают помощь населению и проводят аварийно-спасательные работы в Дербентском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"Специалисты Чеченского поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли в Республику Дагестан для оказания помощи коллегам в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями… Сотрудники оказывают помощь населению и проводят аварийно-спасательные работы в Дербентском районе", — сообщает пресс-служба на платформе Max.
Уточняется, что в помощи задействованы десять человек, две единицы техники и два плавательных средства. По информации пресс-службы начальник ГУ МЧС России по Чечне Алихан Цакаев поручил привести в готовность силы и средства аэромобильной группировки. При необходимости могут быть передислоцированы еще 100 сотрудников чрезвычайного ведомства региона.
В Дагестане 27-29 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов, в том числе в Махачкале, из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.