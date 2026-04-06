Уровень воды в водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы

ГЕДЖУХ (Дагестан), 6 апр - РИА Новости. Вода в Геджухском водохранилище в Дербентском районе Дагестана, где прорвало дамбу, в понедельник на несколько метров отошла от берега, передает корреспондент РИА Новости.
На месте самого крупного прорыва дамбы поток из водохранилища продолжает литься. Там, где были локальные прорывы, все высохло, и от потоков воды остались разрушения на грунте.
Как рассказали местные жители, сейчас уровень воды ниже, чем обычно, – значительный её объем, накануне прорвав земляной вал, хлынул в ближайшие населенные пункты.
В Дербентском районе из-за обильных осадков 5 апреля произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
