Уровень воды в водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы

© РИА Новости Уровень воды на Геджухском водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы. 6 апреля 2026

ГЕДЖУХ (Дагестан), 6 апр - РИА Новости. Вода в Геджухском водохранилище в Дербентском районе Дагестана, где прорвало дамбу, в понедельник на несколько метров отошла от берега, передает корреспондент РИА Новости.

На месте самого крупного прорыва дамбы поток из водохранилища продолжает литься. Там, где были локальные прорывы, все высохло, и от потоков воды остались разрушения на грунте.

Как рассказали местные жители, сейчас уровень воды ниже, чем обычно, – значительный её объем, накануне прорвав земляной вал, хлынул в ближайшие населенные пункты.