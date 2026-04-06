Уровень воды в водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2026
16:22 06.04.2026 (обновлено: 18:50 06.04.2026)
Уровень воды в водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы
Уровень воды в водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2026
Уровень воды в водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы
Вода в Геджухском водохранилище в Дербентском районе Дагестана, где прорвало дамбу, в понедельник на несколько метров отошла от берега, передает корреспондент... РИА Новости, 06.04.2026
происшествия, дербентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнение в дагестане
Происшествия, Дербентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнение в Дагестане
Уровень воды в водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы

Уровень воды в Геджухском водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы

Уровень воды на Геджухском водохранилище в Дагестане спал после прорыва дамбы. 6 апреля 2026
ГЕДЖУХ (Дагестан), 6 апр - РИА Новости. Вода в Геджухском водохранилище в Дербентском районе Дагестана, где прорвало дамбу, в понедельник на несколько метров отошла от берега, передает корреспондент РИА Новости.
На месте самого крупного прорыва дамбы поток из водохранилища продолжает литься. Там, где были локальные прорывы, все высохло, и от потоков воды остались разрушения на грунте.
Как рассказали местные жители, сейчас уровень воды ниже, чем обычно, – значительный её объем, накануне прорвав земляной вал, хлынул в ближайшие населенные пункты.
В Дербентском районе из-за обильных осадков 5 апреля произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан | Перейти в медиабанк

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Махачкалы

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Обстановка на месте обрушения моста на 917-м километре федеральной трассы Кавказ после подъема уровня реки у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Спасатели прибыли в район цитадель Нарын-Кала города Дербент для эвакуации населения

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
3 из 7

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
4 из 7

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
5 из 7

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

© Госавтоинспекция Дагестана
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ПроисшествияДербентский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
