Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 06.04.2026 (обновлено: 13:30 06.04.2026)
https://ria.ru/20260406/dagestan-2085435111.html
Меликов рассказал подробности трагедии из-за оползня в Дагестане
Три машины, пытавшиеся преодолеть затопленный участок в Дагестане, были смыты в результате оползня, двоих вытащенных из воды пассажиров - девушку и ребенка -... РИА Новости, 06.04.2026
2026-04-06T13:25:00+03:00
2026-04-06T13:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085378809_4:0:1138:638_1920x0_80_0_0_c5324399f7e7e986bd19930d296a0901.jpg
https://ria.ru/20260406/sk-2085377604.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/06/2085378809_23:0:874:638_1920x0_80_0_0_6f9e3b5bfb0e204349e03e1d407e2976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Меликов рассказал подробности трагедии из-за оползня в Дагестане

Меликов: в Дагестане оползень смыл 3 машины, двоих пассажиров спасти не удалось

© Пресс-служба администрации города Махачкалы | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале
© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Три машины, пытавшиеся преодолеть затопленный участок в Дагестане, были смыты в результате оползня, двоих вытащенных из воды пассажиров - девушку и ребенка - реанимировать не удалось, сообщил глава республики Сергей Меликов.
«
"Три машины попытались преодолеть участок, который был заблокирован и изолирован. Попали в зону, по которой шел поток воды. Три машины было смыто. Я сказал бы, что прям вот очень правильными и мужественными действиями спасателей и местных волонтеров семь человек было спасено, которые оказались в этих уничтоженных потоками машинах. Но, к сожалению, двоих, девушку 17 лет и мальчика 12 лет, спасти не удалось, они умерли уже в больнице, потому что реанимировать их не получилось в результате тех травм, которые они получили", - сказал Меликов.
В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе. Руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семь человек, в том числе беременную женщину, вытащили из воды спасатели и местные жители. Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, скончались.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Дагестане возбудили дело после гибели девушки и ребенка в реке
Вчера, 09:21
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала