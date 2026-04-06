Меликов рассказал подробности трагедии из-за оползня в Дагестане

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Три машины, пытавшиеся преодолеть затопленный участок в Дагестане, были смыты в результате оползня, двоих вытащенных из воды пассажиров - девушку и ребенка - реанимировать не удалось, сообщил глава республики Сергей Меликов.
"Три машины попытались преодолеть участок, который был заблокирован и изолирован. Попали в зону, по которой шел поток воды. Три машины было смыто. Я сказал бы, что прям вот очень правильными и мужественными действиями спасателей и местных волонтеров семь человек было спасено, которые оказались в этих уничтоженных потоками машинах. Но, к сожалению, двоих, девушку 17 лет и мальчика 12 лет, спасти не удалось, они умерли уже в больнице, потому что реанимировать их не получилось в результате тех травм, которые они получили", - сказал Меликов.
В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе. Руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семь человек, в том числе беременную женщину, вытащили из воды спасатели и местные жители. Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, скончались.