12:37 06.04.2026
Дачников могут штрафовать за сорняки и мусор на участке, рассказал юрист
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дачников могут оштрафовать за сорняки и мусор на участке, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России, юрист Марчел Кырлан.
"Первая (причина, по которой дачникам могут грозить штрафы - ред.) - это именно сорняки, потому что многие считают их исключительно эстетической проблемой, хотя за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками гражданину грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей", - сказал юрист в беседе с "Лентой.ру".
Женщина готовит шашлык на дачном участке во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Россиян предупредили о штрафах за шашлык на даче
3 апреля, 02:16
Другой причиной для вынесения штрафа может стать складирование мусора на участке или рядом с ним, особенно если земля сильно захламлена, сказал эксперт.
Чтобы не получить штраф, дачникам необходимо следить за состоянием своих участков. Кроме того, участок могут признать неиспользуемым, если более половины площади в течение года заросло сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками.
Эксперт также напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности для граждан действует штраф до 15 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
"Главная ошибка дачников - это надежда на то, что заброшенная земля и бытовой беспорядок останутся незамеченными. Сейчас государство движется в обратную сторону и формализует такие нарушения намного жестче", - заключил юрист.
Открытие дачного сезона - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Инфекционист назвала главную опасность для дачников весной
5 апреля, 03:32
 
