Дачников могут штрафовать за сорняки и мусор на участке, рассказал юрист

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дачников могут оштрафовать за сорняки и мусор на участке, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России, юрист Марчел Кырлан.

"Первая (причина, по которой дачникам могут грозить штрафы - ред.) - это именно сорняки, потому что многие считают их исключительно эстетической проблемой, хотя за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками гражданину грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей", - сказал юрист в беседе с " Лентой.ру".

Другой причиной для вынесения штрафа может стать складирование мусора на участке или рядом с ним, особенно если земля сильно захламлена, сказал эксперт.

Чтобы не получить штраф, дачникам необходимо следить за состоянием своих участков. Кроме того, участок могут признать неиспользуемым, если более половины площади в течение года заросло сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками.

Эксперт также напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности для граждан действует штраф до 15 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.