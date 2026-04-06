Бизнесмену из Чебоксар ужесточили наказание за смерть подростков при пожаре
2026-04-06T18:02:00+03:00
РИА Новости: в Чувашии бизнесмена осудили на 4 года за смерть подростков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Верховный суд Чувашии ужесточил наказание индивидуальному предпринимателю из Чебоксар, в автоприцепе которого при пожаре получили ожоги четверо подростков, двое из которых скончались, и приговорил его к четырем годам колонии-поселения, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
В январе Калининский районный суд Чебоксар
назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Гособвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде шести лет колонии общего режима.
"Верховный суд Чувашии по представлению прокуратуры изменил приговор. Окончательное наказание осужденному увеличено с трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд увеличил суммы взыскиваемых с осужденного компенсаций морального вреда, причиненного потерпевшим", – сказали агентству в пресс-службе ведомства.
Суд установил, что предприниматель заключил договор на покос травы в Чебоксарах и привлек к работе пятерых подростков, не обучив их безопасным методам обращения с бензиновыми триммерами. В результате 8 августа 2025 года во время перевозки подростков в прицепе автомобиля, где находились ёмкости с бензином, произошло его возгорание. Подростки получили ожоги различной степени тяжести, от которых двое скончались в медицинском учреждении, остальные продолжают лечение.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ
(нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Приговором Калининского районного суда действия виновного были переквалифицированы на менее тяжкий состав преступления, предусмотренный частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Подсудимый вину признал частично.