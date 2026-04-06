Бизнесмену из Чебоксар ужесточили наказание за смерть подростков при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Верховный суд Чувашии ужесточил наказание индивидуальному предпринимателю из Чебоксар, в автоприцепе которого при пожаре получили ожоги четверо подростков, двое из которых скончались, и приговорил его к четырем годам колонии-поселения, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.

В январе Калининский районный суд Чебоксар назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Гособвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде шести лет колонии общего режима.

"Верховный суд Чувашии по представлению прокуратуры изменил приговор. Окончательное наказание осужденному увеличено с трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также суд увеличил суммы взыскиваемых с осужденного компенсаций морального вреда, причиненного потерпевшим", – сказали агентству в пресс-службе ведомства.

Суд установил, что предприниматель заключил договор на покос травы в Чебоксарах и привлек к работе пятерых подростков, не обучив их безопасным методам обращения с бензиновыми триммерами. В результате 8 августа 2025 года во время перевозки подростков в прицепе автомобиля, где находились ёмкости с бензином, произошло его возгорание. Подростки получили ожоги различной степени тяжести, от которых двое скончались в медицинском учреждении, остальные продолжают лечение.