Защита Бутягина обжалует решение суда о его экстрадиции на Украину
17:50 06.04.2026
Защита Бутягина обжалует решение суда о его экстрадиции на Украину
2026-04-06T17:50:00+03:00
александр бутягин
польша, украина, республика крым, александр бутягин
Польша, Украина, Республика Крым, Александр Бутягин
Защита Бутягина обжалует решение суда о его экстрадиции на Украину

Защита Бутягина подаст апелляцию на решение по экстрадиции в течение недели

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert KowalewskiРоссийский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl/Robert Kowalewski
Российский археолог Александр Бутягин в районном суде Варшавы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Защита арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина может подать апелляцию на решение суда первой инстанции о допустимости его экстрадиции на Украину в течение недели, начиная со вторника, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
"В конце прошлой недели Александру официально вручили русский перевод постановления суда первой инстанции. Седьмого апреля этот документ получат его адвокаты. С этого момента, по польскому закону, у защиты будет неделя на подачу апелляции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, конкретный срок, в течение которого суд должен назначить заседание по апелляции, законодательно не установлен. По оценке адвоката, заседание может состояться через один-три месяца после подачи жалобы.
При этом Бутягин вправе лично участвовать в заседании апелляционного суда, отмечают близкие археолога.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.
Москалькова обратилась в ООН в связи с решением об экстрадиции Бутягина
Москалькова обратилась в ООН в связи с решением об экстрадиции Бутягина
3 апреля, 15:58
 
