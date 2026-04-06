Близкие Бутягина рассказали о решении по экстрадиции археолога

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Окончательное решение об экстрадиции арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина примет министр юстиции Польши, сообщил Telegram-канал "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие ученого публикуют новости о нем.
"Если апелляционный суд оставит решение первой инстанции в силе, дело перейдёт на рассмотрение министра юстиции Польши. Одновременно адвокаты Александра будут обращаться в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, польский суд определяет только допустимость экстрадиции с точки зрения закона. При этом удовлетворение жалобы в апелляционной инстанции "обычно означает не окончательное разрешение дела, а возврат дела в суд первой инстанции на новое рассмотрение к другому судье".
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. Защита намерена обжаловать решение.